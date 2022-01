Usura ed estorsioni a un imprenditore arrestati tre esattori della camorra

Costringevano un imprenditore a ripagare i prestiti con interessi fino al 120% annuo emettendo assegni «in bianco», poi incassati da insospettabili compiacenti. La Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di tre soggetti (di cui due destinatari della custodia in carcere e uno degli arresti domiciliari) ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di usura, estorsione e impiego di proventi illeciti, anche mediante l'utilizzo del metodo mafioso.

Le indagini svolte dalla Compagnia di Marcianise e coordinate dalla Dda di Napoli hanno permesso di ricostruire alcune condotte usurarie ed estorsive che gli indagati, in concorso con altri, avrebbero posto in essere ai danni di un imprenditore locale, facendo anche ricorso a forme di intimidazione basate sulla «spendita del nome» del noto clan camorristico dei «Belforte».

La restituzione coattiva dei singoli prestiti sarebbe avvenuta attraverso l'emissione da parte dell'imprenditore di assegni «in bianco», comprensivi della quota capitale e degli interessi (pari al 120% annuo), successivamente incassati da insospettabili soggetti compiacenti i quali, una volta prelevate le somme in contanti dai loro conto correnti, le consegnavano ai reali beneficiari. Sono state ricostruite, inoltre, alcune operazioni che avrebbero consentito agli indagati di riciclare parte dei proventi illeciti maturati grazie al contributo di un imprenditore che, pur essendo a conoscenza della loro origine delittuosa, si sarebbe prestato ad utilizzare alcuni assegni oggetto di usura come mezzi di pagamento nella propria azienda. La Guardia di finanza ha inoltre eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di alcuni terreni e fabbricati per un totale di circa 240mila euro.