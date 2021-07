Vaccini, a Caserta open day per gli studenti il primo settembre

Un Open Day vaccinale, riservato agli studenti e alle loro famiglie presso l'hub della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, si terrà il primo settembre prossimo; la giornata è stata organizzata da Asl di Caserta e Bersaglieri grazie all'idea degli studenti dell'istituto superiore Giordani di Caserta, che ha sede in via Laviano a poche decine di metri dall'hub vaccinale.

Gli studenti, accompagnati dal dirigente Antonella Serpico, hanno passato una giornata al centro vaccinale della Brigata Garibaldi, intervistando il responsabile Asl per le vaccinazioni, Michele Tari, e alla fine hanno partorito questa idea di avere a disposizione una giornata per vaccinarsi e poter così iniziare la scuola in sicurezza. L'Open Day sarà riservato agli studenti del Giordani e ai familiari, e a tutti quegli studenti che vorranno seguire il loro esempio.