Martedì 18 Giugno 2019, 11:16

Armadietti distrutti, aule devastate e finestre divelte: il bilancio dei raid ai danni di due plessi scolastici dell'Istituto «Francesco Gesuè» di San Felice a Cancello. Il primo presso l'infanzia «Francesco Pio» di via Elevata dove sono state asportate solo numerose cialde di caffè presenti all'interno di un paio di macchinette, mentre il secondo, scoperto solo nella tarda mattinata di ieri, ai danni della sede distaccata della primaria «San Pio» di via Volta de' Perri, dove i danni ammontano ad un paio di migliaia di euro. A dare l'allarme nel primo caso è stato il custode. La preside, Teresa Mauro, impossibilitata a recarsi sul posto in quanto impegnata nei lavori di una commissione d'esame per la Maturità. Dopo la regolare denuncia, si sono recati sul posto gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Maddaloni agli ordini del dottor Aldo Mannarelli, che hanno provveduto al rilievo delle impronte digitali e al sequestro di alcuni filmati delle telecamere a circuito chiuso, presenti nella scuola ed installate ad inizio anno scolastico a spese degli stessi insegnanti, per incastrare i trasgressori, a seguito di una serie di atti vandalici e furti perpetrati nei diversi plessi dell'Istituto.