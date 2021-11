Variante Omicron in Campania, mamma e suocera non sono sequenziabili

Non sono sequenziabili, per via della bassissima carica virale, i test della madre e della suocera del paziente zero di Caserta, positive al Covid e in buone condizioni di salute. Al momento non è quindi possibile sapere se anche le due anziane siano state contagiate dalla variante Omicron, così come accertato per il manager dell'Eni, sua moglie e i due figli.

In ogni caso le condizioni delle due donne, vaccinate con doppia dose, non destano alcuna preoccupazione, così come quelle del resto della famiglia.