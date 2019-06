CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Giugno 2019, 08:24

Un palazzotto antico in via Tanucci pronto a esplodere perché «imbottito» di vegetazione selvatica, il palazzo ex Enpas di via Sud Piazza d'Armi con gli esterni quasi divorati da erbacce e rovi. Due esempi di trascuratezza da parte di privati proprietari, altrettanta da enti pubblici che, dismesso un patrimonio edilizio di buona consistenza, lo hanno lasciato alla distruzione di agenti atmosferici e vegetazione selvatica invasiva.Quasi all'angolo con corso Giannone, a due passi dal parco reale il palazzotto di via Tanucci è diventato contenitore di un groviglio di vegetazione, alberi d'alto fusto, fichi selvatici che hanno divorato gli interni dell'edificio, i rami tentacolari infilati dappertutto, le mura di contenimento a rischio. Una impalcatura per sostegno all'esterno, così da oltre un decennio, troppo debole, inconsistente a reggere il cornicione già eroso, tanti i ciuffi d'erba, una siepe pensile che con gli alberi d'alto fusto che spuntano dall'interno rendono pericolosa la stabilità della parete esterna.