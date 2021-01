A pochi giorni dall'inaugurazione, piazza Domenico Fontana a Villa di Briano viene vandalizzata nel cuore della notte. Due piante di camelia sono state letteralmente sradicate dal terreno e un irrigatore totalmente rotto, questi i danni più evidenti. Un episodio denunciato fortemente dal sindaco Luigi della Corte che esprime " una forte delusione nei confronti degli artefici del misfatto. Un comportamento che va contro tutto ciò che si sta operando in questo periodo per contribuire allo sviluppo e al cambiamento del paese. Questa è la dimostrazione che Villa di Briano non vuole progredire ". I lavori di riqualificazione di piazza Fontana sono inziati pochi mesi fa, insieme ad un'altra, piazza Vanacore, che finalmente dovrebbe offrire ai cittadini brianesi nuovi punti di ritrovo e momenti di relax all'aria aperta, soprattutto in questo delicato momento storico che costringe tutti a stare chiusi in casa. A pochi giorni dall'inaugurazione arriva l'amara notizia che qualcuno, noncurante dell'impegno e del lavoro portato avanti per realizzare l'opera, ha pensato bene di depredare l'opera. Un gesto che va al di là del danno economico, il segno che ancora è diffusa la cultura dell'illegalità e non è germogliato, nonostante gli sforzi di tanti, il seme della giustizia, del rispetto del bene comune. Un episodio che ha irritato sicuramente la parte sana del paese ma che non ferma certamente chi ogni giorno crede e lotta ancora per il cambiamento. Ovviamente sono partite le indagini affinchè non resti impunito chi ha commesso questo reato che per quanto piccolo possa sembrare, in realtà è davvero un affronto negativo nei confronti dell'intera comunità. Grazie alle telecamere che sono state installate in punti strategici del paese probabilmente si riuscirà a risalire ai colpevoli. Si stanno visionando le immagini e si spera che si riesca a risalire e identificare i piccoli delinquenti. Ovviamente l'inaugurazione e l'apertura al territorio delle piazze è solo stata rinviata in data da destinarsi. " Non sarà certamente il comportamenti di questi delinquenti a fermarci - afferma Della Corte - Noi continuiamo a lavorare e non ci faremo intimorire.

