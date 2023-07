In vacanza (gratis) per un giorno: viaggio tra musei e archeologia a Napoli

In vacanza per un giorno. Gratis. E' possibile domani, 2 luglio, farlo nei musei statali e nei parchi archeologici, dove non si paga il biglietto perché la giornata coincide con la prima domenica del mese. E sono tante le possibilità in Campania, dalla Reggia di Caserta al fascino intramontabile degli scavi di Pompei (che propone, tra le novità, un itinerario tra le botteghe artigiane), senza trascurare il Mann che quest'anno ha inaugurato la Campania Romana e ha una mostra su Alessandro Magno e l'Oriente allestita sui due piani, senza trascurare la deliziosa sezione sulla Magna Grecia. Meno forte la proposta del museo di Capodimonte, perché sessanta tra le principali opere sono esposte al Louvre, e perché è da poco terminata la mostra su "Gli Spagnoli a Napoli", e in tutto il complesso sono programmati lavori impegnativi. Ma, nel complesso e in particolare nel bosco vanvitelliano, l'atmosfera resta magica ancor più dopo un lungo e accurato intervento di recupero e restauro architettonico e botanico il Giardino di Delizie dei Borbone.

Poi ci sono il Palazzo Reale e il Madre, il museo di arte contemporanea che si appresta a raddoppiare gli spazi.

E tanto altro da ammirare, in città e nel resto della regione. Una occasione, insomma, da non perdere. Anche in considerazione della folla sulle poche spiagge urbane.