Liquid Art System vola a Miami per Art Wynwood

Dopo il successo di Art Miami e Context Miami, la rete di gallerie dell'imprenditore anacaprese Franco Senesi si prepara ad Art Wynwood, la principale fiera invernale per collezionisti e amanti del Contemporaneo, che si svolge sulla baia di Biscayne, in Florida, dal 14 al 18 febbraio.

Questi giorni di festività americane sono connessi, oltre che al più commerciale San Valentino, al "President's Day, (anche detto Washington's Birthday) in cui si festeggiano simbolicamente tutti gli ex presidenti degli Stati Uniti, e coincidono, inoltre, con il più grande salone nautico al mondo " Discover Boating Miami International Boat Show", favorendo l'affluenza ad Art Wynwood di un pubblico eterogeneo e multiculturale.

Liquid Art System presenterà quest'anno scultori figurativi riconosciuti a livello internazionale come Peter Demetz, Seo Young-Deok, Christian Verginer e Filippo Tincolini; una selezione di opere su tela di artisti italiani come Roberto Ferri, Antonio Sannino e Silvia Berton, e le installazioni lenticolari di Umberto Ciceri.

La galleria con base caprese si conferma quindi protagonista del mercato americano dove si susseguono da dicembre a marzo una serie fiere di alto prestigio, non solo e non tanto per chi vede nell'arte un forma di investimento (più o meno) sicuro, ma soprattutto per chi ama anticipare le tendenze e scommettere sulle giovani promesse di oggi e del domani.

E con questo approccio che la Liquid ha inaugurato lo scorso anno la sua prima galleria oltreoceano ed ha rinnovato la sua presenza ai principali appuntamenti fieristici contemporanei d'America.