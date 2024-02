Museo Filangieri, a febbraio festa di Carnevale, joga e luna piena

Una nuova serie di iniziative sono in programma al museo Filangieri di Napoli: cultura, divertimento e benessere. Si comincia martedì 13 febbraio alle 16 con il Carnevale per i piccoli tra i 5 e i 10 anni: un originalissimo Pulcinella è chiamato i giovani visitatori in un itinerario a misura di bambino, raccontando la storia del museo attraverso il gioco. Una festa in cui imparare anche le tradizioni e le più famose maschere. Ticket: 12 euro a bambino, i genitori accompagnatori pagano 5. Prenotazione obbligatoria al 351.1995125, anche tramite whatsapp.

Mercoledì 14 febbraio alle 17:45 si presenta il libro "L'Ultima Città Gentile" di Giovanni Scipioni, thriller fantascientifico edito da Homo Scrivens.

Il romanzo, ambientato in un futuro post-apocalittico, racconta le vicende e i misteri della cittadina di Godborg e del suo unico abitante, il commissario. Con l’autore ne discutono Stella Cervasio e Serena Venditto, con letture di Antonio Torino.

Poi, 17 febbraio alle 17 Hatha, con Vincenzo Improta. Lo yoga, in particolare, è un modo per approfondire la consapevolezza del respiro e spingerlo oltre la consueta zona toracica, con benefici sia fisici che mentali. E il 24 febbraio alle 18 c'è Vinyasa, con Stefania Cristiano. "Luna Piena Flow, la spinta verso l’intuizione": tecniche di Pranayama (respiro) e una piccola sessione di meditazione per canalizzare l’energia, entrare nella danza dell’universo e, con il ritmo giusto, ciascuno il proprio, ottenere l’auto guarigione. Infoline:‭ 371.5217747‬.