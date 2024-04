Napoli, restauri a Palazzo Reale: arredi e arazzi nella prima Anticamera

Continua la valorizzazione di Palazzo Reale di Napoli. Il 24 aprile sarà riaperta al pubblico la prima Anticamera, dove ammirare i nuovi restauri degli arredi e degli apparati decorativi. Il complesso intervento, che si è svolto negli ultimi nove mesi, oggi presenta la sala in un assetto il più vicino possibile a quello documentato da dipinti e foto storiche anteriori ai danni della seconda guerra mondiale.

In particolare, i lavori hanno interessato gli arredi, gli arazzi, i lampadari, i marmi, le tappezzerie e i tendaggi e sono stati effettuati nell’ambito del progetto di rilancio del Palazzo Reale di Napoli con finanziamenti del piano strategico “Grandi progetti beni culturali”. La prima Anticamera rappresenta un progetto pilota per gli interventi che saranno realizzati in altre stanze del Palazzo.