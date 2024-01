Scavi di Pompei accessibili a tutti: Zuchtriegel gira in carrozzina

Il direttore del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, gira tra le domus e gli affreschi in carrozzina a rotelle, anche se non è disabile. E non è la sua prima iniziativa del genere per rendere accessibili a tutti i siti di bellezza straordinaria. Oggi lo fa che sono arrivate le nuove sedie a ruote in dotazione. «E allora ho fatto la prova del percorso senza barriere. La buona notizia: ce l'ho senza mai scendere. Ma solo grazie ad alcuni visitatori che mi hanno dato una mano perché ci sono alcuni punti critici su cui dobbiamo assolutamente lavorare», spiega. «Il rischio è il ribaltamento o di rimanere bloccati. La salita dalle Terme Stabiane al Foro è micidiale, adrenalina alta! Grande rispetto per chi affronta questa esperienza quotidianamente, cercheremo di migliorare ancora e di ampliare i percorsi», conclude.