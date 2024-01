Elodie, Elenoire Ferruzzi pubblica una sua foto senza trucco e attacca: «Io gelosa di lei?». Poi la frase choc

Che Elenoire Ferruzzi non veda di buon occhio Elodie è ormai chiaro a tutti. L'ex GfVip non perde occasione per attaccare la cantante che, tuttavia, non ha mai risposto alle frecciatine e battutine. L'origine di questa antipatia sarebbe un evento successo qualche tempo fa che vede coinvolte entrambe le donne e qualche amico di Elenoire, motivo per cui non ha mai raccontato l'entità della discussione ma la Di Patrizi avrebbe fatto qualcosa che avrebbe offeso la Ferruzzi e i suoi amici.

Dopo le critiche mosse da Gino Paoli verso Elodie, anche Elenoire è tornata in pista, pronta ad insultare la cantante.

Gelose della sua bellezza ahahaha pic.twitter.com/nuNCZYa8AY — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) January 7, 2024

Elenoire Ferruzzi: «Io gelosa di Elodie? Lei è una cessa»

L’influencer ed ex GfVip ha postato una vecchia foto di Elodie in cui appare senza trucco, risalente ai tempi della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, con scritto: «Gelosa della sua bellezza? Ahahaha».

I fan della cantante di "Bagno a mezzanotte" sono insorti, difendendo la loro beniamina, ma Elenoire non si è fatta trovare impreparata.

D'altronde quando attacchi uno dei personaggi più amati del momento, bisogna avere le spalle larghe e il carattere forte per reggere il confronto con i fan più agguerriti. «Nei video sono tutte oggettivamente stupende. Nella foto che ho postato precedentemente è oggettivamente una ce**a. E basta. Lì non ci sono né registi né photoshop e nemmeno filtri. Quella è Elodie, svegliatevi cogl**ni», ha risposto Elenoire Ferruzzi ai diversi utenti che difendevano la cantante.