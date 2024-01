Elodie annulla il concerto di Teramo per influenza, l'indiscrezione: «È in Egitto». Lei “replica”: «Piano piano mi riprendo». È bufera social

Elodie ha annullato il concerto previsto per il primo gennaio a Teramo a causa di una tracheite. Era stata lei stessa a scusarsi con i fan qualche ora prima dell'evento dicendo che a causa di un'influenza era a letto con tosse e per questo i medici le avevano consigliato di prendersi una pausa: «Devo fermarmi». A poche ore dal su annuncio però Alessandro Rosica, esperto di gossip conosciuto su Instagram come Investigatore Social, ha rivelato che la cantante fosse volata in Egitto per una vacanza con il suo fidanzato Andrea Iannone. A corredo una foto in cui Elodie è stata immortalata su un aereo con un cappellino in testa.

«Addirittura inventare problemi di salute, come stai cadendo in basso tesoro mio, Beyonce dei poveri».

Rosica non si ferma e racconta che la popstar italiana avrebbe cercato di nascondersi per tutta la durata del viaggio. «Me l'hanno raccontata in tutti i modi possibili» e l'Investigatore Social chiede anche l'intervento di Striscia la Notizia, oltre che il rimborso immediato per tutti i fan che non hanno potuto assistere all'esibizione della cantante.

La replica della cantante

Inutile dire che l'indiscrezione ha portato a una vera e propria bufera social che continua ancora. Intanto lei, che ovviamente potrebbe tranquillamente aver deciso di partire nonostante l'influenza per un viaggio precedentemente organizzato, posta su Instagram una Story nella quale con un filo di voce augura il buon anno ai suoi fan aggiungendo: «Piano piano mi riprendo».