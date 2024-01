Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi offende Perla Vatiero: «Sembra Nino Frassica vestito da donna». La reazione di Mirko Brunetti

Elenoire Ferruzzi senza freni su Perla Vatiero. L'ex gieffina vip non è riuscita ad astenersi dalle critiche ed ha pubblicato dei tweet su X avvelenati contro Perla. A dirla tutta, Eleonoire si è lasciata andare a esternazioni poco piacevoli nei confronti della gieffina, colpevole, a suo dire, di somigliare a «Nino Frassica vestito da donna che si è ingoiato un lavandino». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Oggi dal chirurgo ho pianto molto era un risultato che volevo a tutti costi - ha scritto Eleonoire Ferruzzi su X -.

E alla fine purtroppo non c’è stato nulla da fare! Lui mi ha detto che quell’alone e quel tipo di barba con quattro bulbi piliferi all’interno di un unico follicolo pilifero è impossibile da ottenere. Ecco perché Perla è unica. Poi mi sono rivolta ad un altro chirurgo per quanto riguarda la mandibola ho fatto vedere la sua foto e mi ha detto che l’unico modo per ingrandirla era staccare un bidet e inserirlo in modo permanente nella mia mascella».

Le parole dell'ex gieffina nei confronti di Perla Vatiero non sono passate inosservate a Mirko Brunetti che durante una diretta con Angelica Baraldi ha espresso la sua opinione in merito. «Su Elenoire non voglio commentare - ha sottolineato Mirko Brunetti -. Non voglio dare neanche l’1% del mio tempo a certe cose e certe persone».