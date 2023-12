Beatrice Luzzi, l'avvertimento su Massimiliano Varrese: «Non ti fidare, è un gran vigliacco»

La puntata del Grande Fratello di lunedì 11 dicembre è stata particolarmente significativa per Beatrice Luzzi, che ha ricevuto la visita dei suoi due figli, Valentino ed Elia, con il primo dei due che ha lanciato una stoccata a Massimiliano Varrese. Quest'ultimo, quindi, dopo che i ragazzi sono andati via, ha cominciato a prendersela con Beatrice, che, tra le altre cose, lo ha accusato di essere bipolare. Per questo, l’attore ne ha chiesto a gran voce l'eliminazione. Peccato che quel termine lo abbia usato lui per primo e c’è anche una clip che lo incastra. Ma cosa sarà mai successo di tanto terribile?

