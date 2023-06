Un dipinto di De Matteis restaurato grazie a Moda Napoli Design

«La Vergine, Cristo e San Nicola» di Paolo De Matteis, recuperata nell'ex Albergo dei Poveri e di proprietà del Comune, verrà restaurata grazie a Napoli Moda Design, con parte del ricavato della decima edizione. Ieri, nel cortile del Maschio Angioino, la serata inaugurale organizzata da Maurizio Martiniello, madrina Barbara Petrillo.

L’assessore regionale al Lavoro e alle Politiche giovanili Chiara Marciani la definisce una «bella occasione per sottolineare le eccellenze della nostra città: la moda, il design, l’arte in generale».

E Martiniello: «Il tema di quest’anno è la natura, fonte di ispirazione per la creatività e trait d’union tra il design e la moda. Le installazioni che caratterizzeranno la mostra sono un inno alla forza indomabile di cui abbiamo avuto, purtroppo, prova anche in questi giorni». Nel cortile del Maschio Angioino è prevista l'esposizione di sette torri in acciaio che "contengono" alberi.

Premiati: Maurizio De Giovanni, Benedetta Valanzano, Ugo Cilento, Giovanni Panettieri, la Edra, la pasticceria De Vivo.