Nasce BeeMagazine, rivista online di approfondimento fondata da The Skill

Animata da un gruppo di giovani, con l’inserimento di alcuni professionisti di lungo corso, nasce BeeMagazine, rivista on line di approfondimento fondata da The Skill nel 2021. Tutti legati dalla passione civile, dalla ricerca e dalla curiosità per la politica, l’economia, la cultura, l’ambiente, i fenomeni sociali, il mondo della comunicazione nelle sue varie modalità espressive. Con una particolare attenzione a ciò che fermenta nelle profondità della società civile, del mondo giovanile, del lavoro, della ricerca. Per questo BeeMagazine (https://beemagazine.it) proporrà analisi, approfondimenti, interpretazioni per capire meglio il nostro tempo, la realtà del presente e le prospettive del futuro.

Con l’articolo ‘’Dove va l’Italia, tra paure e speranze’’, il presidente emerito del Censis Giuseppe De Rita apre le pubblicazioni. La rivista, che ha Giovanni Cioffi come direttore responsabile, e Mario Nanni direttore editoriale, si propone come un luogo di analisi e ricerca dando voce a numerosi studiosi competenti e autorevoli nei vari campi del sapere. Come scrive Mario Nanni nel suo breve editoriale di presentazione, beemagazine ha come linea ispiratrice quella di ‘’andare oltre le apparenze’’, oltre le vulgate e gli idola fori, spesso passivamente accettati e acriticamente propalati.

L’amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, intervistato da Pino Nano, già caporedattore centrale della Rai, si sofferma, sulla scia dei trionfi all’ultima Mostra del cinema di Venezia, sulle iniziative e sui progetti in cantiere. La salute del Papa e alcune questioni che riguardano Benedetto XVI, sono gli argomenti dell’articolo della giornalista vaticanista Giovanna Chirri. Pino Pisicchio, ex deputato di lungo corso, e professore di Diritto pubblico comparato, scrive di semipresidenzialismo all’interno di una riflessione su Costituzione materiale e Costituzione formale. Mentre Stefano Rolando, professore di Comunicazione pubblica e politica all’Università Iulm di Milano, ci illustra lo stile comunicativo del presidente del Consiglio Mario Draghi.