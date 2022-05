La casa editrice Marlin festeggia 40 anni di attività al Salone del Libro di Torino

La casa editrice Avagliano, nota dal 2005 con il nome di Marlin, festeggia 40 anni di passione e cura per il settore editoriale. L'azienda fondata da Tommaso Avagliano, poeta e scrittore, è oggi portata avanti con lo stesso impegno e passione dai figli, Sante e Mario Avagliano, che da anni svolgono un'ampia attività di scouting di nuovi talenti. L’avventura continua con tante novità: romanzi storici, la nuova collana “Mondi sommersi” e il concorso letterario per nuovi narratori e illustratori dedicato ai generi letterari mistery e fantasy, saggi e romanzi per orientarsi nel mondo. Per citarne alcuni, ultimi nati in casa Marlin sono: “Alfabeto quotidiano” e “Sguardo a Oriente” di Dacia Maraini.

APPROFONDIMENTI TORINO Salone del Libro al via a Torino: 1.500 eventi per coinvolgere anche... L'INIZIATIVA SpaziLib(e)ri, libri e lettori per le strade di Napoli il 19 maggio LA NUOVA USCITA “Figlie uniche”: il romanzo sulle donne di Claudia Marin...

Sottolinea Sante Avagliano: «Con grande piacere celebriamo 40 anni di attività editoriale, iniziati nel 1982 dalla passione, la cura e la cultura di Tommaso Avagliano. Come Marlin dedichiamo libri e collane a romanzi e saggi preziosi per interpretare la realtà e celebrare il potere della parola. E l’avventura continua con nuove idee e alla ricerca di nuovi talenti: dall'esaltazione degli avvenimenti storici e dei suoi protagonisti, alla ricerca di nuovi linguaggi e strumenti narrativi, Marlin è sempre in prima linea».

La casa editrice celebrerà la ricorrenza venerdì 20 maggio alle 16, presso il Salone internazionale del Libro di Torino, nella sala Avorio, con l’editore Sante Avagliano e alcuni autori ed autrici. Conduce il giornalista Livio Partiti. Sono stati organizzati per l'evento anche dei firmacopie, sempre all’interno dello stand di Marlin al Salone.Venerdì 20 maggio, alle 17:30, si partirà con il firmacopie del romanzo "Il mio nome è Maria Maddalena" di Roberta Trucco, alle 18:30 seguirà il romanzo "Solo danni collaterali" di Pier Bruno Cosso. Sabato 21 maggio, previsti rispettivamente alle 12 e alle 17, i firmacopie del romanzo "Awen. Il confine" di Monica Zunica e del romanzo “Duecento giorni di tempesta" di Simona Moraci.