Coronavirus, libri al supermercato dal benessere alla malattia

Librerie chiuse e i volumi sono esposti al supermercato. Ma non solo sugli scaffali, anche all'ingresso. E con accoppiamenti di titoli non a caso. La curiosità, riscontrata da molti questa mattina al Sole 365 in via Incoronata a Napoli, è dovuta al fatto che in bella mostra l'uno accanto all'altro c'erano i libri Come vivere 120 anni di Adriano Panzironi e quello sul Coronavirus (Tutto quello che c'è da sapere) di Vinicio Marchetti e Serena Giuditta. Entrambi in vendita a 9 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA