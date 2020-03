Morto Eduard Limonov: scrittore, poeta e saggista russo

Eduard Limonov è morto all'età di 77 anni. Poeta, scrittore, saggista. La sua storia venne raccontata da Emmanuel Carrère in un romanzo che portò alla ribalta questa controversa figura. La notizia della scomparsa del poeta russo è arrivata dal canale Telegram di Sergey Shargunov, deputato della Duma. Limonov era ricoverato in ospedale da ottobre per problemi di salute.

«E' rimasto in contatto fino all'ultimo momento, ha parlato, potevamo scrivergli», ha detto Shargunov, che non ha indicato la causa della morte. Le informazioni sulla morte dello scrittore sono state confermate anche dal suo assistente. Secondo la testata Mash, Limonov «ha subito due operazioni» in giornata. «Prima ha avuto problemi alla gola, poi è partita un'infiammazione», scrive la testata. Secondo la pubblicazione, Limonov è stato ricoverato il 15 marzo in una clinica privata, dopo «una lunga battaglia oncologica». Il 13 marzo Limonov aveva annunciato sulla sua pagina Facebook di aver firmato un contratto per un nuovo libro con la casa editrice Individuum. «Il volume è già stato scritto», aveva detto.



