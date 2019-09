Exlibris 20, sul web boom di lettori (e recensori) per le piccole e medie case editrici

Venerdì 6 Settembre 2019, 14:08

C'è un progetto culturale che ha un cuore campano, che viaggia a gonfie vele e che in questi giorni compie tre anni. E' la rivista di letteratura online Exlibris 20, nata a distanza di venti anni dalla pubblicazione del primo numero cartaceo, grazie alla tenacia dell'irpina Lea Maria Iandiorio, ex direttrice della Scuola Holden di Torino e consulente nel campo della progettazione culturale, insieme con il graphic designer Carmine Picone, amico da sempre.Notevole il successo della loro iniziativa esitva, "Summer lovers", una call lanciata sulla pagina Facebook per cercare lettori appassionati disposti a leggere libri di piccole case editrici e a poi a scriverne una recensione per la rivista. Il risultato è stato entusiasmante. Hanno risposto in quasi 300, ma i fortunati sono stati 58 lettori dal nord al sud d’Italia; più donne che uomini di età compresa dai 13 ai 60 anni. Ai 58 lettori sono stati inviati 58 libri, tutti diversi gli uni dagli altri, di piccole e medie case editrici. La scelta del libro è stata fatta in base a delle domande a cui i lettori fortunati hanno risposto.Quindi il lettore ha ricevuto il libro a scatola chiusa. Ed era questo l'obiettivo: mettere in contatto i lettori e i libri che spesso non si “incontrano”. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con le case editrici che da tempo la rivista segue, creando pian piano un Catalogo di interviste e recensioni a cura del giornalista Marco Grasso.Le case editrici coinvolte in Summer lovers sono state: Autori Riuniti, Exorma, Marlin editore, Miraggi edizioni, Eris edizioni, Biplane, Robin edizioni, Edizioni del Gattaccio, LiberAria, Scritturapura, CameloZampa, 66thand2nd, CasaSirio, Codice Edizioni, Black Coffee, SUR, Nutrimenti, Hacca, L’Orma editore, Las Vegas, Fandango, Coconino, Becco Giallo, Diabolo, L’asino d’oro, L’iguana.Le recensioni sono andate online ogni lunedì e giovedì. A questo link è possibile trovarle tutte: https://www.exlibris20.it/category/mi-consigli-un-libro/lovers/ Dopo venti anni ho deciso di riprendere tutti quegli articoli e ricondividerli. Poi ci ho preso gusto e ho deciso di sviluppare il progetto” racconta Lea. Quell’idea oggi è un sito elegante e curatissimo e assolutamente alla portata di tutti, come dimostrano il crescente numero di visitatori e le centinaia di curiosi e appassionati che seguono, ormai quotidianamente, le incursioni social di Exlibris20. Parlare e scrivere di libri per diffondere e radicare la cultura della lettura è la mission di oggi, come di venti anni fa. Sul sito c’è spazio per recensioni, approfondimenti e consigli sulle ultime pubblicazioni, ma anche per un tuffo nel passato con la rubrica Strabook!, immaginata per raccontare di libri o scrittori che una volta erano cult e che oggi nessuno, o quasi, ricorda più. Non manca il contributo di esperti e letterati con incursioni periodiche calibrate nel mondo della letteratura. Negli anni sono cambiati gli strumenti di comunicazione e di confronto, ma non certo la passione per la letteratura e la conoscenza, come ben sintetizzato dal motto scelto per la nuova avventura e sintetizzato nell’hashtag #leggerenonpassamaidimoda. Tanti i progetti per il prossimo futuro tra cui una rubrica sul Cinema e una sulla Musica nuove di zecca, l’idea di produrre dei Podcast originali e di sviluppare l’anima internazionale del progetto».