Kate Middleton e il libro Hold Still: le foto più iconiche di un anno di pandemia raccolte in un volume

Kate Middleton testimonial d'eccezione di un photobook molto speciale. Si chiama Hold Still (traducibile in italiano con 'Tieni ancora duro') ed è una raccolta delle foto più iconiche che raccontano un anno di pandemia nel Regno Unito.

Come riporta anche il Telegraph, la duchessa di Cambridge ha collaborato negli ultimi mesi con la National Portrait Gallery, invitando i cittadini comuni a scattare e fornire foto in grado di raccontare il primo lockdown in Gran Bretagna. Più di 31mila gli scatti inviati alla giuria, di cui fa parte anche Kate Middleton. Insieme agli altri giurati, la moglie del principe William ha selezionato cento foto che sono state poi diffuse in alcune mostre, la maggior parte delle quali in formato digitale.

Quelle stesse foto, capaci di raccontare la pandemia nel Regno Unito molto più di tante parole, saranno pubblicate anche in formato cartaceo. Il libro Hold Still uscirà il prossimo 7 maggio, nell'anniversario dell'inizio del progetto fotografico che ha visto Kate Middleton assumere il ruolo di testimonial speciale. La duchessa di Cambridge ha anche scritto la prefazione del libro, spiegando: «Con questo progetto, ho voluto usare il potere della fotografia per creare una memoria duratura di ciò che abbiamo vissuto, raccogliere storie individuali e documentare i momenti più significativi per le famiglie e le comunità mentre affrontavamo la pandemia».

Tutti i proventi del libro andranno in beneficenza, finanziando progetti a favore della National Portrait Gallery e per un'associazione benefica che si occupa della tutela della salute mentale.