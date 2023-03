«La madre di Leonardo da Vinci? Schiava, esule nel Mediterraneo»

Profuga, schiava, esule per il Mediterraneo. Così viene descritta la madre di Leonardo da Vinci nel romanzo storico firmato da Carlo Vecce per Giunti editore. L'italianista, professore universitario all'Orientale di Napoli, narra la vita di Caterina in un libro che si fonda pure su molteplici scoperte di carattere scientifico, sul ritrovamento di documenti (ma non solo) in grado di riscrivere, appunto, la storia dell'origine del genio, risolvendo un mistero lungo 600 anni.

Un'opera, "Il sorriso di Caterina", destinata ad aprire un dibattito importante tra i maggiori studiosi. «Tutto quello che c'è nel volume è reale, a partire dai loro nomi, la fiction interviene per connettere le loro storie», assicura l'autore, mostrando un documento in latino, datato 2 novembre 1452, che ricostruisce la sua liberazione (con alcuni errori), ritrovato nell'archivio di Stato di Firenze e scritto da ser Piero da Vinci. «Io, per primo, non avevo dato credito all'ipotesi che la madre di Caterina potesse essere una strada, e così mi sono messo a cercare, tentando di dimostrare il contrario». Per arrivare a sostenere, invece, che la ragazzina venne catturata alla Tana, ultima colonia veneziana alla foce del Don, dove iniziò il suo viaggio tra il mar Nero e il mare nostrum. «Una storia che è anche di oggi», aggiunge Vecce, che spiega così «l'urgenza di raccontare in questa maniera, per aprire gli occhi».

«A questo punto Leonardo è italiano solo per metà, e non lo è per la sua parte migliore, perché figlio di Caterina. Sì, figlio di una straniera: una schiava al più basso gradino sociale. Una donna senza voce, scesa dal barcone, che a stento parlava la nostra lingua», conclude il professore, indicando le conseguenze che ha tutto questo sulla vita di Leonardo. L'idea di libertà assoluta, innanzitutto, e probabilmente l'amore immenso per la natura, visto che la mamma proviene da quel mondo selvaggio, per l'esattezza caucasico in cui è molto diffusa l'attitudine proprio al disegno. Da qui deriva l'universalità di Leonardo, che non appartiene a una sola cultura e paese, «e lui lo sente. Lo sa, perché sa da dove proviene».

Alla presentazione del libro Paolo Galluzzi, accademico dei Lincei, con Antonio Franchini, direttore editoriale Giunti Editore.