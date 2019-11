«I luoghi ed i racconti di Napoli» nel nuovo libro di Marco Perillo: «Non si finisce mai di esplorare»

Vicoli, luoghi e monumenti sconosciuti o dimenticati. Storie e tradizioni lontane, perse nel tempo e riscoperte grazie alla ricerca ed alla curiosità. Tutto questo è «I luoghi ed i racconti di Napoli», il quarto libro di Marco Perillo. Una serie di racconti che illustrano una città nuova e forse mai vista prima. Una Napoli insolita che riserva sorprese e nuove emozioni.

«Il viaggio continua – afferma Perillo – perchè non si finisce mai di esplorare e di scoprire luoghi inediti. In questo ultimo lavoro, racconto della città nella sua completezza. Parlo delle sue leggende e di quanto sia ricca di aneddoti e curiosità. Ma soprattutto narro di una città famosa e conosciuta in tutto il mondo, con “pezzi” di se che anche oltre oceano affascinano i turisti».



Nel libro però c'è spazio anche per laPer quella che si trasforma in una vera denuncia di chiese ed edifici storici, abbandonati al.«In questo nuovo testo – conclude l'autore – si parla anche di tutte quelle chiese e quei monumenti in decadenza. Frammenti di una città che si sbriciolano sotto i nostri occhi e che bisognerebbe iniziare a tutelare in maniera seria e costante».