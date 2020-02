A Napoli la presentazione del libro “Lessico femminile” di Sandra Petrignani

L'appuntamento è fissato per mercoledì 12 febbraio, alle 18,45. Nella libreria "Iocisto" in via Cimarosa è in programma la presentazione di “Lessico femminile” di Sandra Petrignani.



Inseguendo ombre, impronte, tracce volontarie, opere e fatti della vita, in mezzo a libri squadernati, annotati, la scrittrice svela l’essenza dell’essere donne, portandone alla luce il lessico profondo: casa, abbandono, amore, cura, desiderio, dolore, passione. È la ricerca di un senso della vita indagato da una prospettiva femminile, questo viaggio fra le parole di scrittrici e filosofe: Virginia Woolf, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Marguerite Duras e moltissime altre.



Dialogano con l'autrice: Enza Alfano,Titti Marrone e il gruppo di lettura "Soci Iocisto".Letture di: Rosaria De Cicco. La presentazione avviene anche nella lingua dei segni con le interpreti Sofia Gallo e Stefania Torre.