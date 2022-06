Il racconto della città partenopea attraverso la storia: di Pietro Treccagnoli

Pietro Treccagnoli vive a Napoli e per quasi quarant’anni ha lavorato al «Mattino». Negli anni si è occupato di cultura, spettacoli, cronaca e ha dedicato a Napoli alcuni dei suoi libri. Si presenta infatti mercoledì 22 giugno alle ore 18:30 presso laFeltrinelli Piazza dei Martiri di Napoli il suo ultimo libro dedicao alla città partenopea,“Suite Napoletana”. Arriva in tutte le librerie italiane dal 16 maggio 2022, Suite napoletana, raccolta di “storie, controstorie e altre storie” di Pietro Treccagnoli.

Dagli antichi sovrani ai martiri delle rivoluzioni mancate, dai santi miracolosi alle madonne a cui affidare il cuore, fino a Pino Daniele e Maradona. Nostalgica cartolina del passato, o Kairos sospeso in un tempo trattenuto a forza, per offrire uno spettacolo di affascinante decadenza. In questo agile volume Pietro Treccagnoli raccoglie una serie di scritti che compongono un discorso su Napoli all’apparenza frammentato, ma in realtà unificato da una lettura non conformista di una città che ama ridere e piangere sulla propria sorte, indecisa tra Pulcinella e Calimero. Ma che tuttavia sa bene quando indossare la maschera che fa più gioco all’autorappresentazione, e quando invece è l’ora di scendere dal palcoscenico.