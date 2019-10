«Petrademone 3», Manlio Castagna si candida subito a bestseller,

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 16:53

Da ieri occhieggia nelle librerie ed è già caccia alla copia.(Ragazzi Mondadori, ottobre 2019, pagine 490, euro 17) disi candida da subito a bestseller, pronto a superare il record - in una Italia che legge poco - delle oltre trentamila copie vendute per i primi due volumi della saga di Frida e dei suoi fedeli eroici border collie.«Un fantasy ipnotico - scrive Alessandra A. De Tommasi su Vanity Fair - dove i Goomies incontrano Tolkien, popolato di creature che ci si aspetterebbe di trovare tra gli Animali fantastici di J. K. Rowling». Scopriamo qualcosa della trama, piccoli assaggi che possono far pregustare il piatto forte della lettura. «La missione di Frida, Miriam e dei gemelli Oberdan è arrivata alla prova estrema - racconta l’autore, amato da tutti i giffoners del globo perché da vent’anni è tra gli organizzatori del Giffoni Film Festival , di cui fino allo scorso anno è stato vicedirettore artistico - L’armata del Male capeggiata dalla Signora degli Urde sta devastando i regni ultraterreni di Amalantrah e sconfina nel nostro. Tempeste, cataclismi e creature mostruose portano morte e distruzione in entrambi i mondi. Per fortuna Miriam e Frida scoprono di possedere doni straordinari, anche se devono imparare a padroneggiarli. Al fianco dei quattro amici ci sono anche gli affetti mai veramente persi, nonché entità molteplici e millenarie. Intanto le urla si levano dalle città annientate, e gli animali sacrificati per ridare vita all’Ombra che Divora non bastano più: l’infernale Hundo mira a Valdrada, alle anime dei bambini che dovranno dare consistenza a Shulu. La Luce e l’Oscurità si fanno carne e sangue, gli specchi ingannatori si infrangono, l’amore si spinge oltre la morte: in una corsa contro il tempo nella terra senza tempo, quale sarà il destino ultimo dei due mondi?».Lo scopriremo leggendo il capitolo finale di questo avvincente romanzo in tre parti che piace anche agli adulti per il suo sapore anni Ottanta e per quello spirito d’avventura e di scoperta che forse i millennials dovrebbero imparare a coltivare.