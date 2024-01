Premio Energie per Roma alla scrittrice Lisa Di Giovanni

La scrittrice e giornalista Lisa Di Giovanni vince il premio Energie per Roma, un riconoscimento importante promosso dal Centro Europeo di Studi Culturali.

Un premio, quello ricevuto dalla Di Giovanni, volto a celebrare l'impegno e il talento dei singoli cittadini che in campo artistico-culturale, imprenditoriale e sociale, hanno giocato un ruolo importante nella Capitale. Il premio è stato consegnato in presenza di diversi personaggi autorevoli: Fabio Pompei, giornalista e presidente di Giuria, Mariano Angelucci, consigliere di Roma Capitale, Diana Stefani, presidente dell’Accademia per le Arti, per le Scienze e per lo Sport, e di Alessandro Alongi, giornalista e consigliere municipale.

«Imparare qualcosa di nuovo, ogni giorno, è ciò che valorizza la mia mente e soprattutto la mia anima: sono grata per questo importante riconoscimento, la cultura rappresenta per me l’acquisizione della consapevolezza di ciò che sono, nel tempo e nello spazio; è in questo spazio, chiamato Roma, che ho dedicato il mio tempo alla condivisione della conoscenza, sia essa in termini di poesia, arte e bellezza in generale». Queste le parole commosse della Di Giovanni, giornalista, scrittrice e imprenditrice, scelta dalla giuria per «lo straordinario contributo profuso nell’arricchimento e nella promozione della cultura e della ricerca nella Città di Roma».

Di Giovanni annuncia poi l'uscita a febbraio del nuovo libro «Libere spudorate sinapsi alfabetiche», opera scritta con la psicologa Maura Ianni.

Il libro arriverà a due mesi dal successo di «360 gradi di benessere» firmato a quattro mani con Vito Gadaleta, direttore di Vita Magazine.