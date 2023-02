Totò, i 125 anni dalla nascita: l'omaggio social del ministero della Cultura

Un omaggio a un grande interprete e a un cittadino illustre di Napoli. Questo si vede sulle pagine social della Direzione generale Cinema e Audiovisivo e del Ministero della Cultura. In un post congiunto si legge:«Totò, 125 anni dalla nascita del Principe della risata. Il 15 febbraio 1898 nasceva a Napoli Antonio De Curtis, futuro Principe di Bisanzio e... della risata. La sua comicità, contenuta in quasi 50 anni di carriera teatrale e cinematografica, ha influenzato e cambiato per sempre il costume della Nazione. I suoi film, ancora attuali per l’ironia dissacrante e senza tempo, vengono tuttora trasmessi in televisione e in streaming sulle principali piattaforme.»

Il post è stato condiviso su Instagram, su Twitter e su Facebook. Come si legge sui social, le immagini sono state concesse gentilmente dalla Cineteca Nazionale e dall'Istituto Luce. Si tratta di scati che ritraggono Totò alle prese con alcuni dei suoi più importanti lavori, che lo hanno portato a collaborare con altri eccezionali interpreti come Peppino De Filippo, Vittorio Gassmann, Aldo Fabrizi, Sophia Loren e tantissimi altri.