Venerdì 20 Aprile 2018

ArcelorMittal, il più grande produttore mondiale di acciaio, è sulla buona strada per ottenere la luce verde dall’Antitrust dell’Unione europea per l’acquisto di Ilva, dopo l’impegno a vendere vari impianti in Europa per dissipare i dubbi sulla concorrenza espressi da Bruxelles. Lo hanno riferito oggi due persone a conoscenza della materia secondo quanto riporta l’agenzia Reuters.ArcelorMittal ha offerto di vendere la sua unica fabbrica di acciaio galvanizzato in Italia (a Piombino) e altri impianti in Romania, Macedonia, Repubblica Ceca, Lussemburgo e Belgio. Le fonti dicono che le concessioni sono di molto superiori a quelle che inizialmente l’azienda era pronta a fare.La Commissione europea era preoccupata che l’accordo per l’acquisto del più grande impianto siderurgico per capacità produttiva, quello di Taranto, potesse ridurre la concorrenza nel settore dei laminati di acciaio in carbonio e aumentare i prezzi per i clienti nell’Europa meridionale.