Alitalia: EasyJet continua a essere interessata

Lunedì 15 Ottobre 2018, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 15:39

La compagnia britannica EasyJet, seconda low cost in Europa dopo la Ryanair, continua a essere interessata all'acquisizione di Alitalia. Ma a patto che venga ristrutturata e che faccia parte di un consorzio.«Le discussioni sono in corso - precisa la compagnia aerea inglese- tuttavia easyJet non è a conoscenza di quali decisioni il Governo potrà eventualmente prendere sulla procedura di vendita».Il mese scorso l'amministratore delegato di EasyJe, Johan Lundgren aveva dichiarato in'intervista che la compagnia era ancora interessata ad Alitalia e che era in contatto con il Governo italiano. EasyJet è una delle trecompagnie, insieme a Lufthansa e Wizz Air, ad aver presentato un'offerta per Alitalia nell'ambito della procedura di vendita che scade il 31 ottobre prossimo.