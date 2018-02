Giovedì 15 Febbraio 2018, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2018 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le immatricolazioni di auto in Europa registrano a gennaio un rialzo a una cifra percentuale, con Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ancora più debole del mercato a causa del marchio Fiat. Secondo i dati diffusi dall‘associazione europea dei produttori Acea, gennaio ha registrato un incremento del 6,8% a quota 1,286 milioni di veicoli. Il gruppo Fca ha chiuso il mese in rialzo di appena l'1,2% a 84.953 vetture, con una quota di mercato al 6,6% dal 7% di gennaio 2017. Per quanto riguarda i singoli marchi: il brand Fiat chiude gennaio con un meno 5,8% a 59.905, Jeep balza del 68,1% a 12.544, Alfa Romeo del 24,4% a 7.467. La Fiat 500 e la Panda prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, con una quota insieme del 28,5%, hanno confermato nel segmento A la loro consolidata leadership, spiega il gruppo guidato da Sergio Marchionne. Sono aumentate rispetto a un anno fa le vendite di 500L (più 5%), 500X (più 21,85%) e Tipo (più 4,5%). A trainare i risultati di Jeep sono state la Renegade – stabilmente nelle posizioni di vertice del suo segmento – e Compass, che sta rapidamente salendo nella classifica delle più vendute del suo segmento, si legge in una nota.