Mercoledì 19 Dicembre 2018, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 19-12-2018 12:36

Accompagnare le imprese meridionali nella definizione di programmi di sviluppo basati su ricerca e innovazione. Renderli poi realizzabili costruendo un’architettura finanziaria di progetto che sappia comporre strumenti pubblici, misti e privati. E, infine, promuovere la crescita dimensionale delle aziende anche attraverso l’accesso ai mercati dei capitali. E’ l’obiettivo dell’accordo siglato oggi da Confindustria e Mediocredito Centrale per rafforzare ulteriormente la collaborazione finalizzata a sostenere e favorire la crescita della competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno.“Il nostro obiettivo - sottolinea il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia - è contribuire all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese. Per farlo dobbiamo partire dalle imprese, aiutarle a creare collaborazioni, strutturali e non episodiche, con altre imprese e con il sistema pubblico e privato di ricerca e innovazione. Dobbiamo sviluppare i partenariati industriali per accompagnare il percorso di crescita delle imprese attraverso la qualificazione della catena di subfornitura e la definizione di progetti congiunti dalla ricerca e innovazione allo sviluppo industriale. Si tratta di un passo fondamentale anche per rafforzare la capacità del nostro Paese di partecipare da protagonista ai programmi di sviluppo europei. L’accordo - spiega l’imprenditore salernitano - mira a rafforzare ulteriormente una collaborazione attiva già da anni e si inserisce nell’azione avviata da Confindustria che vedrà nella manifestazione Connext del prossimo 7-8 febbraio un appuntamento fondamentale per tutte le imprese italiane. Attraverso questo accordo - prosegue Boccia - potremo rafforzare anche l’azione avviata con il programma Élite di Borsa Italiana per promuovere la crescita dimensionale delle imprese anche attraverso l’accesso ai mercati dei capitali”.“Mediocredito Centrale, in considerazione del suo duplice ruolo di banca finanziatrice e di gestore di agevolazioni pubbliche - evidenzia l’amministratore delegato della Banca del Mezzogiorno-Mcc Bernardo Mattarella - è nella posizione ideale per sviluppare prodotti di finanza innovativa integrando risorse e strumenti pubblici e privati. L’accordo con Confindustria conferma l’impegno dell’istituto per sostenere la crescita delle piccole e medie imprese, in particolare nel Mezzogiorno, allargando strategicamente la rete delle collaborazioni rivolta allo sviluppo di strumenti finanziari innovativi, anche attraverso la valorizzazione di iniziative come quella avviata con Élite. La sigla dell’accordo - conclude Mattarella - rappresenta il naturale perfezionamento di una collaborazione da tempo consolidata per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del nostro Paese”.