Capodichino-Pontecagnano: decolla il piano di fusione degli aeroporti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 16 Gennaio 2018, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2018 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera del Cda di Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Capodichino, al progetto di fusione con lo scalo di Salerno-Costa d'Amalfi. Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Carlo Borgomeo, riunitosi ieri mattina, ha dato mandato all'amministratore unico di Gesac, Armando Brunini, di provare tutte le strade per portare a casa il risultato. Entro il 2018, dovrebbe essere completata la parte amministrativa relativa alla fusione societaria, mentre dal punto di vista organizzativo e operativo bisognerà aspettare ancora almeno due-tre anni. Solo un primo passo, insomma, verso l'unificazione della gestione dei due aeroporti campani sotto la guida di un'unica società, la Gesac, appunto, che negli ultimi anni ha assicurato il rilancio e il successo dell'aeroporto partenopeo.Quali saranno le prossime tappe? Il primo step riguarderà la redazione del piano industriale che avrà tra i suoi obiettivi quello di sviluppare il traffico aereo in Campania, in maniera integrata, sfruttando appieno tutte le potenzialità della regione a partire da quelle turistiche, ma non solo. Il documento, ancora in fase di elaborazione, dovrà tenere conto di tutti gli aspetti dei costi e dei benefici. Saranno importanti, quindi, i contributi delle compagnie, della Regione e degli altri soggetti coinvolti, per un piano condiviso. Tra gli altri passaggi fondamentali, il reperimento di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché la verifica dei finanziamenti per le opere di ammodernamento.Tra queste, ad esempio, l'allungamento della pista dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, ampliata di 2,2 chilometri, per consentire anche agli aerei di maggiori dimensioni di poter atterrare. Un'operazione che richiederà, secondo le prime stime, almeno un anno e mezzo di lavori, anche perché bisognerà procedere nel frattempo ad espropriare le relative aree necessarie.