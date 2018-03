Case, a Napoli si compra per investire più che nel resto d'Italia: 40% contro 18%

Venerdì 23 Marzo 2018, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 22 Marzo, 22:43

A Napoli si compra casa quasi più per investire che per abitarla. E, a sorpresa, la tendenza è nettamente superiore a quella del resto del Paese. Lo rivela l’Ufficio studi del gruppo Tecnocasa, che ha analizzato un campione di compravendite effettuate attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete nel secondo semestre del 2017. L’analisi si focalizza sul motivo dell’acquisto delle abitazioni e interessa tre diverse realtà territoriali: Napoli città, Napoli provincia e l’intera Campania.Ebbene, a Napoli città si evidenzia che ben il 39,7% delle compravendite riguarda l’investimento, l’1,4% la casa vacanza, mentre il 58,9% delle compravendite riguarda l’acquisto dell’abitazione principale. Un anno fa, nel secondo semestre del 2016, le compravendite per investimento in città si attestavano al 41%, un livello più elevato, ma non di molto.Il dato è di gran lunga superiore alla media nazionale. In Italia, infatti, appena il 18,5% degli acquisti è stato concluso da investitori nel secondo semestre del 2017, quando il 75,3% ha riguardato acquisti di prima case e il 6,2% compravendite per la casa vacanza. Rispetto al primo semestre dell'anno scorso la componente investitori è aumentata, passando dal 17,6% all’attuale 18,5%.A spiegare il maggior appeal dell’investimento immobiliare è il rendimento annuo lordo nelle grandi città, che si è attestato intorno al 4,9%, in lieve crescita, spiega Tecnocasa.La percentuale di acquisti per investimento è più contenuta in provincia di Napoli, dove solo il 18,6% delle compravendite ha questa finalità, lo 0,7% riguarda la casa vacanza, mentre l’80,7% degli acquisti riguarda l’abitazione principale.Infine, analizzando l’intera Campania, si evince che la percentuale di acquisti per investimento si attesta al 25,5%, per il 4,8% si tratta di compravendite di casa vacanza e il 69,7% delle transazioni riguarda l’abitazione principale.