Consip, al via nuovo modello organizzativo

Martedì 3 Aprile 2018, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 15:36

La Consip si rinnova e grazie alla nuova organizzazione assegna grande attenzione al ruolo di "procurer" nazionale, intermediario tra domanda pubblica e mercato dell'offerta, che la posiziona nelle politiche governative anche come «strumento di politica industriale» per la strategia di sviluppo del Paese. A darne notizia è la Consip nel segnalere il termine del processo di rinnovamento.«Il nuovo modello organizzativo - fondato su accountability, ottimizzazione produttiva, chiarezza nelle responsabilità, valorizzazione competenze, miglioramento controlli - supporta l'azione di Consip, - si legge in una nota - sempre più improntata verso qualità, rispetto dei tempi, raggiungimento di obiettivi, in particolare, quelli di riqualificazione della spesa e contributo all'innovazione offrendo soluzioni di eccellenza in linea con le attese di amministrazioni e imprese».La nuova organizzazione si basa su tre divisioni «Sourcing» con elevate competenze merceologiche; due divisioni«Mercati» volte a massimizzare il ricorso agli strumenti di acquisto/negoziazione offerti alle amministrazioni; una divisione «Pianificazione e Supporto Operativo» con funzioni di hub di servizio nelle attività di analisi della spesa della PA con l'utilizzo di strumenti di data-analytics e di pianificazione, controllo e rispetto dei tempi di gara; una divisione «e-Procurement» per lo sviluppo e la gestione della piattaforma negoziale anche nell'ottica di strumento di raccolta ed elaborazione dati; una divisione Legale fortemente orientata alle operation.Dopo le prime misure adottate lo scorso febbraio, in particolare l'istituzione del nuovo Ufficio centralizzato per l'esame e la verifica della documentazione amministrativa e il potenziamento dei processi di coordinamento della produzione delle gare, Consip ha definito nel complesso la nuova organizzazione aziendale, che ha fra isuoi principi cardine massima efficienza del processo produttivo, nuove modalità di relazione con i clienti, enfasi su digitalizzazione e innovazione di processi e tecnologie.