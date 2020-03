Multicedi continua la campagna: due nuove aperture Decò a Casavatore e Giugliano

Prosegue la campagna di espansione Multicedi in Campania con nuove aperture ad insegna Decò.



Il 20 marzo apriranno i battenti due nuovi supermercati Decò in provincia di Napoli, rispettivamente a Casavatore e Giugliano. Il primo, in via Taverna Rossa 157, si estende su 800 mq, con 5 casse e 15 addetti. Il punto vendita di Giugliano, in via Madonna delle Grazie 133, sarà inaugurato in uno spazio di 600 mq, con 3 casse e 10 addetti.



Dalla Campania, “centro nevralgico” dell’attività commerciale di Multicedi, il Gruppo si espande anche nel Lazio con le insegne Sebòn e Decò. Il 20 e 21 marzo, infatti, saranno inaugurati tre punti vendita: a Cerveteri con insegna Decò, e nelle province di Latina e Frosinone, con insegna Sebòn.



Per Angelo Merola, responsabile marketing di Multicedi titolare dei marchi Decò e Sebòn «queste aperture testimoniano la volontà del Gruppo di espandersi oltre i confini campani, come ad esempio nel Lazio, che è per noi regione ad alto interesse dove, entro la fine del mese, saremo presenti con 46 punti vendita. Valutiamo attentamente il nostro piano di espansione, che procede come in questo caso sia attraverso acquisizioni di esercizi commerciali di altre catene distributive, sia con nuove aperture. Mi preme sottolineare – continua Merola – due aspetti importanti. Il primo aspetto è che tendiamo non solo a creare nuovi posti di lavoro, ma anche a dare continuità alla forza occupazionale del precedente esercizio, tutelando e valorizzando le risorse, attraverso una ricollocazione e un percorso formativo in linea con le modalità proprie del canale. Il secondo aspetto che ci tengo a evidenziare è che speriamo che queste nuove aperture possano agevolare la spesa dei cittadini, penso particolarmente alle persone anziane, soprattutto in questo periodo di emergenza coronavirus». © RIPRODUZIONE RISERVATA