Dema, operai a rischio licenziamento: presidio sotto la sede del Consiglio Regionale

Un presidio sotto la sede del Consiglio regionale della Campania per sollecitare i gruppi consiliari regionali a chiedere in tempi brevi un incontro al ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza Dema, azienda del settore aeronautico, specializzata nella progettazione, industrializzazione e produzione di componenti strutturali complessi in materiale metallico e composito, assemblaggi per aerei civili e militari, a rischio licenziamento. Ad annunciarlo sono le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici Fim Fiom e Uilm.



«In Campania - precisano le tre sigle di categoria - a perdere il posto di lavoro saranno in 400 se non dal governo non arriveranno risposte concrete sui due piani industriali presentati nel 2017 e nel 2019 oltrechè sul piano di ristrutturazione del debito, che ha fatto nascere un contenzioso tra azienda, Inps e ministero del Lavoro. In questi mesi, ad un calo della produzione è conseguito un aumento vertiginoso delle ore di cassa integrazione». «Per queste ragioni - conclude il comunicato - Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Napoli domani, venerdì 4 settembre, a partire dalle 10 saranno in presidio sotto la sede del Consiglio Regionale al Centro direzionale di Napoli insieme ai lavoratori per chiedere un intervento diretto della Regione Campania nella vertenza».