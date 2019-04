Effetto Iran, la benzina vola a due euro al litro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Aprile 2019, 08:30

Due euro per un litro di benzina. E in molti casi, anche qualcosa in più. Prezzi dei carburanti alle stelle in autostrada. A guastare il ponte del 25 aprile agli automobilisti italiani, l'improvvisa impennata di ieri, effetto delle tensioni in Libia ma soprattutto della decisione del presidente Usa, Donald Trump, di eliminare le esenzioni all'import del greggio iraniano per otto Paesi tra cui l'Italia. Gli effetti sono stati immediati: i prodotti petroliferi nel Mediterraneo hanno segnato un nuovo passo avanti (livello medio: 66,36 dollari al barile) e le compagnie si sono mosse di conseguenza. Eni, Ip e Italiana Petroli hanno ritoccato i prezzi raccomandati di benzina e diesel, con rialzi di un centesimo per entrambi i carburanti. Così, sulla rete autostradale italiana, in alcuni casi, come segnalato dall'Osservatorio prezzi del Mise, il prezzo della benzina ha appunto sfondato la soglia dei 2 euro al litro. Sull'A1 Milano-Napoli, è il caso dei 2,041 euro al litro segnalati nell'area Lucignano est (Arezzo) al servito, dei 2,051 euro al litro ad Arno ovest (Firenze), dei 2,071 a San Pietro (Napoli) e dei 2,020 San Zenone est (Milano). E non è tutto: a Napoli città si arriva a pagare fino a 2,05 euro al litro in modalità servito e 2,04 euro in modalità self, a Roma fino a 2,01 euro al litro per essere serviti mentre a Milano l'asticella si ferma a 1,99 euro al litro. Sulla base dell'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,618 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,618 a 1,633 euro al litro (no-logo a 1,598). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,508 euro al litro, con le compagnie che passano da 1,509 a 1,518 euro al litro (no-logo a 1,486). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è di 1,750 euro al litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,721 a 1,820 euro al litro (no-logo a 1,643), mentre per il diesel la media è a 1,643 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,628 a 1,725 euro al litro (no-logo a 1,531). Il Gpl, infine, va da 0,637 a 0,663 euro al litro (no-logo a 0,632).