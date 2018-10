CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Ottobre 2018, 10:30

Anche gli esperti del mercato immobiliare si uniscono al coro di «no» alle scelte di politica economica del governo. I mutui sono infatti a rischio rincaro con lo spread in salita. Le rate in crescita potrebbero appesantire i bilanci familiari fino a 1500-2000 euro l'anno, come già avvenuto negli anni scorsi, quando proprio il differenziale di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi diede il la ai rialzi. Ne sono convinti Luca Dondi, Roberto Anedda e Antonio Ferrara, rispettivamente amministratore delegato di Nomisma, direttore marketing di Mutuionline e ad di Monety, società di mediazione creditizia del gruppo Gabetti.Dondi ricorda che «la ripresa del mercato immobiliare degli ultimi anni, dopo la crisi che lo aveva travolto tra il 2008 e il 2013, poggia le proprie basi principalmente su due fattori: la ritrovata fiducia sulle prospettive economiche del Paese e personali delle famiglie, nonché sulla disponibilità delle banche a sostenere una domanda uscita in molti casi malconcia dalla crisi».