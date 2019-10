Facebook, trema Libra: sostenitori rivedono partecipazione

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 14:59

Alcune delle società che hanno inizialmente aderito a Libra , la criptovaluta di Facebook , stanno rivedendo il loro coinvolgimento nell'iniziativa in seguito alle critiche avanzate dalle autorità negli Stati Uniti e in Europa. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la spaccatura sul fronte dei sostenitori e la loro riluttanza a uscire allo scoperto temendo di finire nel mirino delle autorità sta creando non pochi problemi a Libra . Il 14 ottobre è in calendario a Ginevra un incontro dei rappresentanti di tutte le società che sostengono Libra , fra le quali ci sono Visa e Mastercard. Nel caso di defezioni fra i sostenitori sarebbe più difficile per Facebook convincere i consumatori ad abbandonare le loro valute tradizionali per scegliere Libra . Senza una rete di partner finanziari inoltre sarebbe più difficile far accettare la criptovaluta come forma di pagamento.LEGGI ANCHE --> USA, dal Congresso nuova inchiesta per Google, Facebook e Amazon