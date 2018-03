Venerdì 23 Marzo 2018, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 18:57

Due giornate di fermo produttivo per il mese di aprile, sono state comunicate oggi agli operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco. La sospensione, secondo quanto reso noto da fonti sindacali, sarebbe dovuta alle «attuali proiezioni di vendita». Le due giornate di aprile (3 e 30), si aggiungono alle 8 di marzo (5, 12, 19 e dal 26 al 30), e alle dieci fermate produttive svolte tra gennaio e febbraio scorsi a causa «di una flessione di domanda di auto, in particolare delle piccole». Nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, oltre 3200 operai, sugli oltre 4500 dipendenti in organico, sono in regime di contratto di solidarietà che non potranno essere rinnovati dal prossimo settembre.