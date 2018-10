Rc auto, il Carroccio blocca gli sconti per ripicca anti-M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 22 Ottobre 2018, 07:00

L'Rc auto è il tema perfetto per far litigare M5s e Lega. I primi si sono impegnati, con Luigi Di Maio, a mettere fine alle tariffe «indecenti», che colpiscono gli automobilisti corretti di Napoli e Caserta, mentre i secondi paventano i rincari al Nord come contropartita dei ribassi al Sud. La realtà dei fatti, come si vedrà, è ben diversa dagli annunci ma la tensione rischia di salire per l'intrecciarsi questioni sospese. Infatti, l'Rc auto non è l'unico braccio di ferro tra pentastellati e leghisti. Sul condono edilizio per metà isola d'Ischia gli M5s, paladini della legalità, si sono fatti trovare con le dita nella marmellata. E c'è uno scontro per ora a colpi di fioretto sull'autonomia del Veneto, con Luca Zaia che sperava di festeggiare oggi - anniversario del referendum del 2017 - con la sua legge approvata in Consiglio dei ministri e invece si dovrà accontentare di un faccia a faccia a Venezia con la ministra Erika Stefani, visto che i Cinquestelle hanno deciso di vederci chiaro sulla formula che sposta risorse per la scuola in proporzione alla ricchezza delle regioni. E ancora: la Lega rimprovera ai Cinquestelle l'ottantina di emendamenti al decreto Sicurezza, cavallo di battaglia di Matteo Salvini che il movimento di Di Maio vorrebbe attenuare nelle parti più «pistolere».