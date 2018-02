Mercoledì 21 Febbraio 2018, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 15:16

I tessuti di Kiton scaldano i mercati internazionali. Grazie al supporto assicurativo e finanziario di Sace e dell'istituto di credito Crédit Agricole Italia, che ha stanziato un finanziamento di un miliondi euro, il Lanificio Carlo Barbera del gruppo partenopeo di alta moda maschile potrà esporterà i propri prodotti in Usa, Cina, Giappone ed Europa. Il lanificio è specializzato nella produzione di tessuti di alta qualità. Le stoffe prodotte dall'azienda, acquisita da Kiton nel 2010, sono destinate ad alcuni tra i più importanti brand di moda maschile a livello mondiale. L'azienda di Arzano negli anni passati si è anche avvalsa del supporto di Simest, appartenente al gruppo Cdp assieme a Sace, per l'apertura di alcuni negozi monomarca in Corea del Sud.«Gli investimenti in atto sulla nostra società controllata Lanificio Carlo Barbera – commenta Maria Giovanna Paone, amministratore delegato della Ciro Paone, società proprietaria di Kiton – rappresentano un'efficace integrazione a monte della nostra filiera produttiva. È stata una bella operazione imprenditoriale aver acquisito nel nostro gruppo uno storico fornitore di tessuti. Dai telai del Lanificio Carlo Barbera oggi si producono i tessuti che daranno forma ai prestigiosi abiti Kiton», come il famoso capospalla per uomo.«Solo in Campania, attraverso l'ufficio di Napoli, il polo dell'export e dell'internazionalizzazione di Sace serve più di mille aziende – ricorda il chief sales officer Simonetta Acri – e, solo nel primo semestre del 2017, ha mobilitato risorse a supporto dello sviluppo internazionale delle imprese campane per oltre 400 milioni di euro. Siamo pronti a sostenere molte altre aziende che vogliono seguire il percorso tracciato da Kiton».La Campania si conferma la prima regione per export nel Mezzogiorno. Nei primi nove mesi del 2017 le esportazioni regionali hanno registrato un incremento del 2,1%.