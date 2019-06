Lavoro, in Campania uno su cinque è in nero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 18 Giugno 2019, 07:00

In apparenza può sembrare un dato scontato, ma in realtà quello diffuso ieri dall'assemblea di Assolavoro, l'associazione che rappresenta quasi tutte le agenzie di somministrazione del lavoro in Italia, va oltre la storica consistenza del lavoro nero o sommerso del Sud e della Campania in particolare. Perché dall'elaborazione dei dati dell'Ossevatorio Assolavoro e di Datalab, su base Istat, emerge che in Campania si nasconde il 20 per cento del totale dei lavoratori in nero, la cui entità su scala nazionale ammonta a oltre 294 mila unità. Insomma, un lavoratore in nero su cinque. La percentuale viene fuori dalla rilevazione degli ispettori del lavoro e riguarda, in particolare, i settori dell'agricoltura, dell'edilizia e dei servizi, a cominciare dal comparto alberghiero e turistico. È la conferma di quanto resti lontana una credibile politica attiva del lavoro dal momento che solo lo scorso anno, in base al rapporto dei carabinieri e dello stesso Ispettorato del lavoro erano emersi dati altrettanto gravi di evasione fiscale. E cioè, 1,3 miliardi di contributi non versati su pensioni e assicurazioni sul lavoro, superiore, rispetto all'anno precedente, del 23%; illeciti riscontrati in due aziende su tre; totalmente in nero oltre 42mila lavoratori. E ancora, 16mila aziende hanno operato violando le norme sulla salute e sicurezza di lavoratori, su 20mila ispezionate, con 26mila violazioni penali denunciate.