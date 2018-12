CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Dicembre 2018, 11:37

Il divario è anche una questione, irrisolta, di accesso al credito. Lo dicono da anni, quasi sempre inascoltati, economisti, studiosi e politici (quei pochi almeno che cercano scientificamente le ragioni della distanza che separa il Sud dal Nord e dalle medie generali del Paese). Che il denaro costi di più al Mezzogiorno è un dato di fatto anche se proprio il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, intervenendo all'iniziativa del Mattino (Dal Sud al mondo. Voci e storie di successo) aveva sottolineato come la distanza tra i tassi di interesse si sia molto ridotta rispetto al passato e che al momento sia in media dell'1%.Ma nel difficile rapporto tra banche, famiglie e imprese del Mezzogiorno emergono anche altre criticità non meno rilevanti: emblematica quella denunciata nel primo rapporto sull'economia del Sannio, presentato di recente a Benevento dalla locale Confindustria: gli istituti di credito operanti nel territorio destinano agli impieghi meno della metà della raccolta per effetto di quei meccanismi della rischiosità dei prestiti che niente e nessuno sembra riuscire a trasformare in elementi fisiologici, riducendone di conseguenza il peso. E se, come ha dimostrato il Check Up Mezzogiorno di Confindustria, sono calate notevolmente le sofferenze bancarie dai bilanci dei singoli istituti (in un solo anno, spiega lo studio curato da Srm e Confindustria, il calo è stato di circa 12 miliardi di euro), resta purtroppo forte anche il rallentamento degli impieghi: nell'ultimo anno «ammontano infatti a 7,5 i miliardi in meno erogati dalle banche alle famiglie e alle imprese meridionali».I DATIA rafforzare il ragionamento contribuisce ora anche uno studio elaborato dai professori Imbrii e Lopes e pubblicato sulla Rivista economica del Mezzogiorno curata dalla Svimez. Da esso emerge che a un tasso d'interesse praticato dalle banche del 3,1% alle imprese medio grandi del Trentino Alto-Adige nel 2017, ne corrisponde uno del 9%, tre volte superiore cioè, per le piccole imprese in Calabria. E ciò nonostante la diminuzione dei tassi di interesse attuata dalla Bce attraverso le politiche non convenzionali del Quantitative easing. Il differente peso del costo del denaro, così macroscopico, si trasforma pertanto ina una pesante diseconomia meridionale, commenta l'Associazione guidata da Adrio Giannola, che coglie l'occasione per rilanciare l'allarme sulle conseguenze di un aumento dello spread, il differenziale tra il nostro Btp decennale e i Bund tedeschi: è evidente, scrive la Svimez, che «nella prospettiva di un aumento prolungato dei tassi di interesse sui titoli del debito pubblico quale si sta configurando, inevitabilmente si avranno ripercussioni negative soprattutto per imprese e famiglie nelle regioni meridionali».