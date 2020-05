Un investimento di oltre 23 milioni di euro per aumentare la produzione e assumere nuovi addetti. È quello messo in campo da due aziende agroalimentari campane, Grancarni e O.P. Armonia, per avviare un piano di crescita e modernizzazione dei loro stabilimenti in provincia di Caserta e Salerno.



L’operazione di rilancio avviene con il supporto di Invitalia che, su 23,7 milioni complessivi, concede agevolazioni per 17,6 milioni attraverso il Contratto di sviluppo: 6,4 sotto forma di finanziamento agevolato e 11,2 sotto forma di contributo a fondo perduto.



L’investimento più consistente, 21,3 milioni, riguarda lo stabilimento Grancarni a Pontelatone. Il progetto prevede interventi di ampliamento e ammodernamento per aumentare la capacità produttiva, internalizzare la lavorazione di carni bianche finora gestita in un sito produttivo esterno, introdurre una nuova linea dedicata esclusivamente ai pronto-cuoci a base di carne: il segmento di consumo più attrattivo, che nel 2019 ha registrato un aumento del 10%.



A Battipaglia il sito di O.P. Armonia sarà invece potenziato con 2,4 milioni di euro per produrre insalata in busta e conserve a base di frutta e verdura. L’obiettivo è far fronte a una crescente richiesta dei consumatori anche in questo segmento (+6,8% nel primo trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018).



Complessivamente verranno creati 38 nuovi posti di lavoro: 25 a Pontelatone e 13 a Battipaglia.



Le due società realizzeranno inoltre il marchio comune “Fresco Campania” da apporre sui prodotti con una filiera totalmente tracciabile.



«Questo investimento – ha affermato l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri – conferma la nostra attenzione per il settore agroalimentare campano. Attraverso il Contratto di Sviluppo, che offre tempi certi e un iter semplificato, siamo in grado di sostenere le imprese del Mezzogiorno che investono per elevare gli standard produttivi e assumere nuovo personale». Ultimo aggiornamento: 19:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA