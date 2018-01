Giovedì 25 Gennaio 2018, 21:38 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 21:38

Un'azienda del Sud si espande al Nord, dove effettuerà un investimento di 80 milioni di euro per creare un polo logistico per la grande distribuzione organizzata, il più grande in Italia del canale discount. E' Md, con sede a Gricignano d'Aversa (Caserta), che ha acquisito le ex acciaierie di Cortenuova a Santa Maria del Sasso, in provincia di Bergamo, dove realizzerà il polo con annessi uffici su una superficie di 270mila metri quadrati, di cui 160mila coperti. Il gruppo si è appena aggiudicato, tramite la società controllata Sequenza, l'asta per il terreno dove sorgeva l'impianto industriale con un'offerta di 13 milioni e 85mila euro. L'operazione è legata a un progetto di riqualificazione dell'area e avrà il suo punto di forza in un capannone, realizzato con le più avanzate e moderne tecniche di costruzione e attrezzature logistiche. Collocato in una posizione strategica e baricentrica per la distribuzione, il futuro polo consentirà a Md di servire tutti i punti vendita del Centro-Nord, sia quelli attuali sia quelli inseriti nel piano di sviluppo triennale del gruppo, che prevede l'apertura di 90 nuovi punti vendita per un investimento complessivo di oltre 488 milioni di euro. Il nuovo insediamento contribuirà, tra l'altro, alla riqualificazione di una zona depressa dove le strutture commerciali sono abbandonate da tempo, dando anche un forte impulso all'occupazione della zona. Md è il secondo player italiano del settore discount con 725 punti vendita, serviti da sette centri logistici per la distribuzione. L'azienda detiene una quota di mercato del 15 per cento, occupa oltre seimila dipendenti e ha chiuso il 2017 con un fatturato di 2,3 miliardi di euro, in crescita di quasi il 10 per cento rispetto a quello del 2016.