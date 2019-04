Missione Dubai per le Zes del Sud: in Campania arrivano 300 imprese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 17 Aprile 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUBAI - Container perfettamente allineati per chilometri. E lungo le strade che li circondano un via vai ininterrotto di camion di ogni dimensione. Al porto di Dubai, porta finanziaria degli Emirati Arabi Uniti per tutto il mondo (l'India dista solo tre ore di volo) si movimentano in un anno 17 milioni di container, poco meno del doppio di quelli di tutti i porti italiani messi insieme. Una nave che ne trasporta 7mila viene svuotata in 27 ore. È qui che da 20 anni la free zone, una delle 36 presenti negli Emirati, accoglie e reinveste capitali provenienti da ogni continente. Non poteva perciò che partire da qui, dalla città del futuro che si prepara a ospitare l'Expo internazionale del 2020, il roadshow promosso e organizzato da Intesa Sanpaolo per far conoscere le Zone economiche speciali istituite per legge nel Mezzogiorno. Una sfida importante anche per la banca, che ha investito un miliardo e mezzo di euro a sostegno del progetto. Ma decisiva soprattutto per lo sviluppo del Sud, come dice Francesco Guido, direttore dell'area Sud continentale della banca, che ha capitanato la missione di imprenditori meridionali e di presidenti delle Zes nell'ex protettorato britannico.