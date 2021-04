Poliass e Rodino' & Partners, arriva la partnership

Due delle più importanti e storiche realtà del brokeraggio partenopeo hanno ufficializzato la loro unione: Rodinò & Partners, società di brokeraggio assicurativo italiano fondata da Ugo Rodinò di Miglione nel 1988, va ad integrarsi nel gruppo GBSAPRI attraverso POLIASS, leader nel settore marine e trasporti e punto di riferimento dell’imprenditoria napoletana, guidata dalla famiglia Poliseno dal 1984. Si consolida così il polo d’eccellenza della consulenza assicurativa e risk management, dedicato ai Grandi Clienti Corporate e Marine.

Il gruppo oggi, primo operatore a capitale interamente italiano con i partner direttamente coinvolti nella gestione operativa, conta oltre 100 professionisti e gestisce premi per oltre € 170 mln ed € 18 mln di ricavi.

La nuova partnership darà vita ad una struttura, con base a Napoli, con oltre 20 professionisti.

Carlo Maria Bassi, amministratore delegato di GBSAPRI: “Siamo orgogliosi di poter annoverare tra i nostri partner Ugo Rodinò di Miglione. Crediamo che, soprattutto nei momenti più complessi, l’unione e la professionalità siano le vere forze sulle quali puntare”.

Gli fa eco Marco Poliseno, presidente e ad di POLIASS: “Sono certo che l’ingresso della Rodinò & Partners, ed in particolare del suo fondatore Ugo Rodinò di Miglione, consoliderà ulteriormente la nostra posizione di riferimento nel Corporate e nel Marine, sarà un valore aggiunto per la nostra struttura e quindi per tutti i nostri clienti”. E aggiunge: "Questa operazione rappresenta un ulteriore elemento a conferma della strategia di crescita e sviluppo che il Gruppo GBSAPRI continua a portare avanti con successo".

Infine Rodinò di Miglione, fondatore di Rodinò & Partners: “Sono felice di entrare a far parte di un gruppo storico e prestigioso. In un momento di notevoli mutamenti del mercato assicurativo l’integrazione consentirà alla Rodinò & Partners di conservare l’elevata qualità del servizio offerto ai clienti con un miglioramento delle capacità operative”.